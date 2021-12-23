ABD'de Harvardlı profesör, Çin ile ilişkilerini gizlediği gerekçesiyle suçlu bulundu

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard'da bir profesör, Çin tarafından yürütülen bir işe alım programıyla ilgili 'ilişkilerini gizlediği' gerekçesiyle suçlu bulundu.

Boston Federal Mahkemesi, ocak ayında tutuklanan üniversitenin kimya ve kimyasal biyoloji bölümünün eski başkanı 62 yaşındaki Charles Lieber'i, Çin'e yabancı teknoloji transferi ve fikri mülkiyete sahip insanları çekmek için oluşturulan Çin'in 'Bin Yetenek Planı'ndaki rolünü ve dahlini gizlediği gerekçesiyle suçlu buldu.

"LABORATUVAR KURMASI İÇİN 1.5 MİLYON DOLAR VERİLDİ" İDDİASI

Lieber'in, Bin Yetenek Programı anlaşması çerçevesinde, kendisine Çin'in Wuhan Teknoloji Üniversitesi tarafından ayda 50 bin dolar para ve 158 bin dolar "yaşam masrafı" için ücret ödendiğini gizlediğini belirten savcılar, Wuhan Teknoloji Üniversitesinde bir araştırma laboratuvarı kurması için Lieber'e 1 buçuk milyon doların üzerinde bir para ödülü verildiğini iddia etmişti.

Lieber'in ise bunun karşılığında Wuhan Teknoloji Üniversitesi adına patent başvurusu yapmanın yanı sıra makaleler yayınlamayı ve uluslararası konferanslar düzenlemeyi kabul ettiği aktarılmıştı.

OCAK 2020'DE TUTUKLANDI

Lieber'in avukatı Marc Mukasey, savcıların suçlamalara ilişkin kanıtlarının bulunmadığını savundu.

Lieber, Ocak 2020'de tutuklandığından beri Harvard'dan ücretli idari izne ayrıldı.

Çin'in 2008'de bilimsel araştırma, yenilik ve girişimcilik alanlarında yetenekli uzmanları işe almak için geliştirilen Bin Yetenek Programı, yüksek paralar karşılığında Çin'e beyin göçüne neden olduğu gerekçesiyle pek çok kişi tarafından eleştiriliyor.