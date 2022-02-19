ABD'de hastaneye kaldırılan kadın, ambulans ücretine isyan etti

Yaralanınca ambulansa alınan kadın, ambulans ücreti olarak bin 700 dolar verdi. Ambulans ücretini fazla bulan kadın, "'Buna Amerikan rüyası' denir, çünkü inanmak için uykuda olmak gerekir." dedi.

ABD'de yaşan Gina Pellegrino Şubat ayının başında girdiği yeni işten eve dönerken elektrikli scootera çarptı.

Gözünü açtığında ambulansta olduğunu görünce paniğe kapılan genç kadın, başından geçenleri bir internet sitesinde anlattı.

Genç kadın, yaptığı paylaşımda endişelerinin nedeninin yaraları olmadığını ifade ederek, ambulans ücretinden korktuğu dile getirdi.

ÖDEDİĞİ AMBULANS ÜCRETİNE ŞAŞIRDI

Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedaviye alınırken, ödediği ambulans ücreti karşısında şaşkınlığını da gizleyemedi.

BİN 700 DOLARLIK FATURA ÇIKARDILAR

İşe yeni girdiği gerekçesiyle sigortadan faydalanamayan kadına bin 700 dolar ambulans ücreti ödemek üzere fatura çıkarılırken, ambulans ücretlerinin bu denli yüksek olmasına sitem etti. Amerikan rüyası yorumunda bulunan kadın, "'Buna Amerikan rüyası' denir, çünkü inanmak için uykuda olmak gerekir." dedi.

Ücretlerden korkan ABD'liler, ambulansa binmek istemiyor VİDEO

ABD'LİLER, AMBULANSTAN KAÇIYOR

Genç kadın dünyada ambulans ücreti alınmayan yerler olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ederken, bu durumun ABD'de büyük bir sorun olması da dikkat çekti.

Amerikalıların başlarına bir şey geldiğinde ambulans ücreti ödememek için ambulanstan kaçma görüntüleri de, yaşanan olayla birlikte sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.