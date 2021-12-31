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    ABD'de hastaneye kaldırılan koronavirüslü çocuk sayısı artıyor

    ABD'de Omicron varyantı hızla yayılırken, pozitif vakalar arasında çocukların hastaneye yatış rakamları, yetkilileri tedirgin edecek boyuta yükseldi.
    • AA
    • 31.12.2021 - 06:23
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    ABD'de hastaneye kaldırılan koronavirüslü çocuk sayısı artıyor

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) paylaştığı bilgilere göre, günlük 17 yaş ve altı 334 çocuğun Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı, bu rakamın bir önceki haftaya göre yüzde 58 artışa denk geldiği belirtildi.

    5-17 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN YATIŞI ARTTI

    CDC, Kovid-19 salgınının başından beri 5-17 yaş arası çocukların hastaneye yatış oranlarında günlük ortalamanın en yüksek olduğu tarihin 342 vaka ile eylül ayında yaşandığı bilgisini paylaştı.

    ABD de hastaneye kaldırılan koronavirüslü çocuk sayısı artıyor #1

    OMICRON'DA YATIŞ ORANI YÜZDE 19

    Aynı tarihler arasında, Omicron varyantının etkisiyle hastaneye yatan tüm yaş gruplarındaki ortalama artışın ise yüzde 19 olduğu bildirildi.

    ABD de hastaneye kaldırılan koronavirüslü çocuk sayısı artıyor #2

    YATAN GENÇLERİN ÇOĞU AŞISIZ

    Yetkililer, 18 yaşından küçük gençlerdeki aşılanma oranının düşüklüğünden şikayet ederken aynı yaş grubunda hastaneye kaldırılanların çoğunun aşısız olduğuna dikkat çekti.

    ABD de hastaneye kaldırılan koronavirüslü çocuk sayısı artıyor #3

    ABD'DE AŞILI GENÇLER YÜZDE 25'İN ALTINDA

    ABD'de Kovid-19 aşısı yaptıran gençler yüzde 40 oranla en çok New York'ta bulunurken ülke genelinde aşı yaptıran gençlerin oranı ise yüzde 25'in altında kaldı.

    ABD de hastaneye kaldırılan koronavirüslü çocuk sayısı artıyor #4

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