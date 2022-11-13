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ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı
ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen hava gösterisi sırasında iki gösteri uçağı havada çarpıştı.
- 13.11.2022 - 00:05
ABD'nin Teksas eyaletinde Dallas Executive Havalimanı'ndaki "Wings Over Dallas" hava gösterisinde iki gösteri uçağı havada çarpıştı.
Gösteri sırasında havada çarpıştılar
Dallas İtfaiyesi (DFR) tarafından yapılan açıklamada, Dallas Executive Havalimanı'ndaki gösteri sırasında yaşanan çarpışmanın yerel saatle 13.25'te meydana geldiği bildirildi.
Yetkililerden açıklama yapılmadı
İHA'nın haberine göre, yetkililer tarafından kazada can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı - Video