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    ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı

    ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen hava gösterisi sırasında iki gösteri uçağı havada çarpıştı.
    • 13.11.2022 - 00:05
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    ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı

    ABD'nin Teksas eyaletinde Dallas Executive Havalimanı'ndaki "Wings Over Dallas" hava gösterisinde iki gösteri uçağı havada çarpıştı.

    Gösteri sırasında havada çarpıştılar

    Dallas İtfaiyesi (DFR) tarafından yapılan açıklamada, Dallas Executive Havalimanı'ndaki gösteri sırasında yaşanan çarpışmanın yerel saatle 13.25'te meydana geldiği bildirildi.

    ABD de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı #1

    Yetkililerden açıklama yapılmadı

    İHA'nın haberine göre, yetkililer tarafından kazada can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı - Video

    ABD de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı #2

    ABD de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı #3

    ABD de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı #4


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