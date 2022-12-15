ABD’de hava yolu çalışanı kadına kamyon çarptı

Atlanta Hartsfield-Jackson Havaalanı'nda hızla giden bir kamyon, Delta Havayolları’nda görevli bir kadına çarptı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Korkunç kaza, ABD’nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta şehrindeki Hartsfield-Jackson Havaalanı'nda yaşandı…

Delta Havayolları’nda çalışan Camdyn Davis adlı bir yer işçisi kadın, hava yoluna ait bir Boeing 717 uçağına yol gösterdiği sırada hızla seyreden bir kamyon tarafından ezildi.

Feci kaza kamerada

Geçtiğimiz 10 Aralık’ta yaşanan feci olay, havaalanının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ezilen işçi Camdyn Davis'in annesi kızının kaza sebebiyle beyin sarsıntısı geçirdiğini ve vücudunda kafatası dahil birçok kemiğin kırıldığını belirtti.

Acılı anne, kızının aldığı yaralardan sonra eski haline gelebilmesi için uzun bir sürenin geçmesi gerektiğini ifade etti.

Hava yolu çalışanı Atlanta Havaalanı’nda kamyon tarafından ezildi VİDEO

Hayati tehlikesi yok

İHA’nın haberine göre yaralanan kadının tedavi sürecine maddi destek vermek amacıyla sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

Delta Havayolları olayın ardından yaptığı açıklamada yaralanan çalışanın hastanede tedavi gördüğünü ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, kazanın araştırıldığını bildirdi.

Atlanta Polis Departmanı ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.