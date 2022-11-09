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    ABD'de havaalanında çiğ tavuk içine saklanmış silah bulundu

    Florida eyaletindeki bir havaalanında, Haiti yolcusuna ait çiğ tavuğun içinde silah bulundu. Yolcu gözaltına alınırken, silaha el konuldu.
    • 09.11.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 14:42
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    ABD'de havaalanında çiğ tavuk içine saklanmış silah bulundu

    ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı’nda, ekipleri şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı.

    Çiğ tavuğun içine silah saklayarak uçağa sokmaya çalışan Haiti yolcusu, ekiplerin gözünden kaçmadı.

    Kağıtlara sarılmış halde gizlenen silah, yolcu uçağa binmeden önce ekipler tarafından tespit edildi.

    Yolcu gözaltına alındı

    ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin yapmış olduğu açıklamada, silahı çiğ tavuğun içine saklayarak uçağa sokmaya çalışan bir Haiti yolcusunun yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

    ABD yasalarına göre silahla uçuş yapılması mümkün

    ABD yasalarında silahla uçuş yapılması yasak değil. Fakat silahların kilitli ve sert bir kutuya yerleştirilerek kayıtlı bir bagaj ile taşınması gerekmekte. Haiti yolcusu ise bu önemleri almadığı için kurallara uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

    İHA'dan edinilen bilgilere göre; bu yıl Florida’daki havaalanı kontrol noktalarında yasa dışı yollarla taşınan 700 silah ele geçirildi ve TSA verilerine eklendi.

    ABD de havaalanında çiğ tavuk içine saklanmış silah bulundu #1

    ABD de havaalanında çiğ tavuk içine saklanmış silah bulundu #2

    ABD de havaalanında çiğ tavuk içine saklanmış silah bulundu #3


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