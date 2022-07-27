Petrol
101.56
2.11%
Euro
18.1835
0.52%
Dolar
17.8993
0.23%
Altın
990.41
0.45%
Borsa
2544
0.28%
Bitcoin
399.776
5.47%
BTXN Coin
11.02
14.55%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    ABD'de havaalanındaki saldırganın etkisiz hale getirilme anı

    Texas eyaletinde yer alan Dallas Love Field Havaalanı’na 25 Temmuz’da düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
    • 27.07.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 16:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de havaalanındaki saldırganın etkisiz hale getirilme anı

    ABD yine kamusal alanda bir silahlı saldırıya sahne oldu.

    Saldırı bu kez Texas eyaletindeki Dallas Love Field Havaalanı’nda yaşandı.

    İnsanları hedef almayan silahlı saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirilirken o anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

    İHA'nın haberine göre Dallas Polis Departmanı tarafından paylaşılan görüntülerde, saldırganın araçtan inerek havaalanına girdiği ve kısa süre lavaboda kaldığı görüldü.

    Bir anda havaya ateş etmeye başladı

    Şüpheli tavırlarla etrafını inceleyen saldırgan, bilet gişelerinin yer aldığı bölgeye doğru hareket etti.

    Çok sayıda yolcunun bulunduğu alana gelen saldırgan, bir anda cebinden çıkardığı silahla havaya ateş açmaya başladı.

    ABD'de havaalanındaki saldırganın etkisiz hale getirilme anı VİDEO


    ABD de havaalanındaki saldırganın etkisiz hale getirilme anı #1

    Polis etkisiz hale getirdi

    Görüntülerde, yolcuların korkuyla kaçıştığı ve yere çöktüğü görüldü. Yeniden ateş açmaya hazırlanan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

    Dallas Polis Şefi Eddie Garcia olayın ardından yaptığı açıklamada, şüphelinin kadın olduğunu ve havaalanına girmesinin ardından havaya ateş etmeye başladığını aktarmıştı.

    Yaralı olan şüphelinin hastaneye nakledildiğini açıklayan Garcia, havaalanının güvenli olduğunu duyurmuştu.

    ABD de havaalanındaki saldırganın etkisiz hale getirilme anı #2


    İlginizi Çekebilir

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın
    Metabot

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın

    Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg'a kiralandı
    Transfer dosyası

    Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg'a kiralandı

    Rıdvan Yılmaz: Tugay Kerimoğlu'dan 22 yıl sonra Rangers'a giden ikinci Türk oyuncu
    Futbol

    Rıdvan Yılmaz: Tugay Kerimoğlu'dan 22 yıl sonra Rangers'a giden ikinci Türk oyuncu

    Görüş Bildir