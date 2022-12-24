Ülkede hayatı durma noktasına getiren etkili kar yağışı nedeniyle ilginç manzaralar yaşandı.

ABD, dondurucu kar fırtınasına teslim oldu.

1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı ülke genelinde olumsuz hava şartlarından kaynaklanan kazalarda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sıcak suyun kara dönüşme anı

Montana eyaletinde bir sakin, elindeki tencerede bulunan sıcak suyu havaya fırlatarak dondurucu soğuğa dikkat çekmek istedi.

Havaya atılan su, hemen ardından kara dönüşürken, o anlar ağır çekimde kaydedildi.

ABD'de havaya atılan sıcak su kara dönüştü ViDEO

Binlerce uçuş iptal

Öte yandan hava yolu seferlerine ilişkin iptaller, 5 bin 700 uçuşu aştı. On binlerce tatil yolcusu, havalimanlarında mahsur kaldı.

Sürücülere uyarı: Zorunlu değilse yola çıkmayın

Karlı hava ve kazalar nedeniyle kara yollarında da seyahatler kesintiye uğradı. Indiana, Michigan, New York ve Ohio'nun bazı bölgelerinde sürücülerden, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları istendi.