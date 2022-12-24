- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD'de havaya atılan sıcak su kara dönüştü
ABD'de havaya atılan sıcak su kara dönüştü
- Haber Merkezi
- 24.12.2022 - 13:47
- Güncelleme : 24.12.2022 - 14:24
ABD, dondurucu kar fırtınasına teslim oldu.
1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı ülke genelinde olumsuz hava şartlarından kaynaklanan kazalarda 12 kişi yaşamını yitirdi.
Sıcak suyun kara dönüşme anı
Montana eyaletinde bir sakin, elindeki tencerede bulunan sıcak suyu havaya fırlatarak dondurucu soğuğa dikkat çekmek istedi.
Havaya atılan su, hemen ardından kara dönüşürken, o anlar ağır çekimde kaydedildi.
ABD'de havaya atılan sıcak su kara dönüştü ViDEO
Binlerce uçuş iptal
Öte yandan hava yolu seferlerine ilişkin iptaller, 5 bin 700 uçuşu aştı. On binlerce tatil yolcusu, havalimanlarında mahsur kaldı.
Sürücülere uyarı: Zorunlu değilse yola çıkmayın
Karlı hava ve kazalar nedeniyle kara yollarında da seyahatler kesintiye uğradı. Indiana, Michigan, New York ve Ohio'nun bazı bölgelerinde sürücülerden, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları istendi.