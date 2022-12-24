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    ABD'de havaya atılan sıcak su kara dönüştü

    Ülkede hayatı durma noktasına getiren etkili kar yağışı nedeniyle ilginç manzaralar yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 14:24
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    ABD'de havaya atılan sıcak su kara dönüştü

    ABD, dondurucu kar fırtınasına teslim oldu.

    1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı ülke genelinde olumsuz hava şartlarından kaynaklanan kazalarda 12 kişi yaşamını yitirdi.

    Sıcak suyun kara dönüşme anı

    Montana eyaletinde bir sakin, elindeki tencerede bulunan sıcak suyu havaya fırlatarak dondurucu soğuğa dikkat çekmek istedi.

    Havaya atılan su, hemen ardından kara dönüşürken, o anlar ağır çekimde kaydedildi.

    ABD'de havaya atılan sıcak su kara dönüştü ViDEO

    Binlerce uçuş iptal

    Öte yandan hava yolu seferlerine ilişkin iptaller, 5 bin 700 uçuşu aştı. On binlerce tatil yolcusu, havalimanlarında mahsur kaldı.

    Sürücülere uyarı: Zorunlu değilse yola çıkmayın

    Karlı hava ve kazalar nedeniyle kara yollarında da seyahatler kesintiye uğradı. Indiana, Michigan, New York ve Ohio'nun bazı bölgelerinde sürücülerden, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları istendi.

    ABD de havaya atılan sıcak su kara dönüştü #1

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