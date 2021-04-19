ABD’de hayvanat bahçesindeki vizonlar koronavirüs oldu

Halka açık bir akvaryumda bulunan vizonlarda koronavirüs tespit edildi. Vizonların hapşırma, burun akıntısı, öksürük ve uyuşukluk belirtileri yaşadığı gözlendi.

ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde yer alan halka açık Georgia Akvaryumu’nda bulunan vizonlarda koronavirüs tespit edildi.

Akvaryum yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Asya küçük pençeli vizonlarında hapşırma, burun akıntısı, hafif uyuşukluk ve öksürük gibi solunuma ilişkin belirtiler görüldü.

Pozitif olan vizon sayısı ise belirtilmedi.

Hayvan sağlığı uzmanlarının ve bakım yetkilerinin vizonlar ile ilgilendiği aktarılırken, hayvanların virüsü personellerden aldığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

“TAMAMEN İYİLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ”

Gelen ziyaretçiler ile hayvanların hiçbir şekilde temas etmediği vurgulandı.

Georgia Akvaryumu Hayvan ve Çevre Sağlığı Başkan Yardımcısı Tonya Clauss, belirtilerin hafif olduğunu ve durumlarının yakından takip edildiğinin altını çizerek, "Vizonların tümünün tamamen iyileşmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.