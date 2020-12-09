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    ABD’de hazine sandığını bulan kişi ortaya çıktı

    ABD'de milyarder Forrest Fenn tarafından 2010 yılında saklanan içinde 1 milyon dolarlık altın ve değerli antika eşya dolu hazine sandığını bulan kişinin kimliği açıklandı.
    • DHA
    • 09.12.2020 - 10:22
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    ABD’de hazine sandığını bulan kişi ortaya çıktı

     

    Zengin antika tüccarı Forrest Fenn, 2010 yılında bronz bir sandığı 1 milyon dolardan fazla altın, mücevher ve diğer değerli eşyalarla doldurdu.

    Fenn hazine sandığını Kuzey Amerika'nın batısında uzanan Rocky Dağları'nda bir yere saklayarak, nasıl bulunacağına dair bir ipucu olarak yazdığı şifreli bir şiir paylaştı.

    Hazine sandığını bulmak isteyenler, 10 yıl boyunca şiirdeki şifreyi çözmeye çalışarak 1 milyon dolarlık sandığı aradı.

    FEDERAL MAHKEME KARARIYLA AÇIKLANDI

    Hazine sandığı, Haziran ayında kimliğini açıklamayan bir kişi tarafından Rocky Dağları’nın Wyoming bölgesinde bulundu. Jonathan Jack Stuef, bir federal mahkeme kararıyla ismini kamuoyuna açıkladı.

    Eylül ayında yaşamını yitiren Fenn'in torunu Shiloh Forrest Old, hazine avına adanmış bir web sitesinde, Stuef'in hazine sandığını "yıllarca süren dikkatli arama sonucunda" bulduğunu yazdı.

    Forrest Fenn hazinesi

    "2 YIL ARADIM"

    Stuef yaptığı açıklamada “Benim adım Jack Stuef ve Forrest Fenn Hazinesi’nin bulucusuyum. Onu iki yıl aradım ve bu yılın 6 Haziran'ında, Wyoming'de bulduğum yerden, Forrest'in 10 yıl önce sakladığı yerden aldım. Artık hazine sandığına sahibim.” dedi.

    Forrest Fenn hazinesi

    Forrest Fenn hazinesi

    Forrest Fenn hazinesi

    Forrest Fenn hazinesi

    Forrest Fenn hazinesi

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