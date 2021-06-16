ABD'de Hindistan varyantı kaynaklı vakalar artışta

Mutant virüsün yayılmasını engellemek için aşı olunması gerektiğini belirten sağlık yetkilisi Murthy, "Delta varyantı ABD'de hızla artıyor" dedi.

ABD, Delta olarak adlandırılan koronavirüsün iki kez mutasyonua uğramış hali Hindistan varyantı için alarma geçti.

Ülkedeki eyaletler tedbirleri gevşetirken, uzmanlar tam olarak aşılanmayan insanların koronavirüsün yayılmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

DELTA VARYANTI KAYNAKLI VAKALAR YÜKSELİŞTE

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ilk olarak Hindistan'da bildirilen Delta varyantının şu anda ABD'deki koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğunu kaydetti.

CNN International'a konuşan ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı Vivek Murthy, "Aşısız olanlar için endişeliyim. Delta varyantı ABD'de hızla artıyor." dedi.

"KİLİT NOKTA HER İKİ DOZU YAPTIRMAK"

Durumun daha tehlikeli olabileceğini belirten Murthy, "Daha ciddi hastalıklara neden olabileceğini gösteren bazı veriler var." dedi.

ABD'li yetkili, "Kilit nokta aşı olmak, her iki dozu da yaptırmak." ifadesini kullandı.