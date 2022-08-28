ABD'de Hint kadınlara ırkçı saldırı

Akşam saatlerinde saldırıyla karşılaşan Hint grup, neye uğradığını şaşırdı. Meksikalı göçmenin saldırgan tutumu ve yaşanan diyalog, kameraya yansıdı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir grup Hint kadın, başka bir kadının ırkçı saldırısına maruz kaldı.

Hint kadınları gören Meksika göçmeni, "Hindistan'a geri gidin! Sizi burada istemiyoruz" diye bağırdı.

"Buraya gelen sizsiniz, kaybolun"

Neye uğradığını şaşıran grup, "Eğer ülkenizde işler bu kadar iyiyse, orada kalın. Buraya gelen sizsiniz. Kaybolun." şeklindeki tepkilerle karşılaştı.

Irkçı saldırıda bulunan kişi, tavrını bu kez fiziksel müdahaleyle sürdürdü. O sırada kamera kayıttaydı.

"Sizden nefret ediyorum Hintler"

"Ben Meksikalıyım. Kendi masraflarımı kendim ödedim." diyen söz konusu saldırgan, "Sizden nefret ediyorum Hintler." şeklinde ifadelere imza attı.

Görüntüler, sosyal medyanın gündemine otururken, polis, kadının Esmeralda Upton olduğunu tespit etti.

Hapis ve para cezasına çarptırıldı

Kabahatli saldırı ve terör tehditleri gibi suçlamalarla karşılaşan Upton'a hem hapis hem de 10 bin dolar para cezası verildi.

Saldırıyı kayıt altına alan Rani Banerjee, akşam yemeğinden sonra arabalarına gittiklerini söylerken, "Öfkeli, sarhoş bir kadın, bize nefret dolu ırkçı hakaretlerle geldi. Hatta fiziksel olarak bize saldırdı." dedi.

"Amerika'nın bu hale geldiğine inanamıyorum"

New York Post'un haberine göre, 29 yıldır Dallas–Fort Worth'ta yaşadığını anlatan Banerjee, "Hayatım boyunca hiç bu kadar aşağılanmış, tehdit edilmiş ve korkmuş hissetmemiştim. Amerika'nın bu hale geldiğine inanamıyorum." diye ekledi.