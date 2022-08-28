Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
369.457
-0.55%
BTXN Coin
4.65
0.21%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    ABD'de Hint kadınlara ırkçı saldırı

    Akşam saatlerinde saldırıyla karşılaşan Hint grup, neye uğradığını şaşırdı. Meksikalı göçmenin saldırgan tutumu ve yaşanan diyalog, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 09:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de Hint kadınlara ırkçı saldırı

    ABD'nin Teksas eyaletinde bir grup Hint kadın, başka bir kadının ırkçı saldırısına maruz kaldı.

    Hint kadınları gören Meksika göçmeni, "Hindistan'a geri gidin! Sizi burada istemiyoruz" diye bağırdı.

    "Buraya gelen sizsiniz, kaybolun"

    Neye uğradığını şaşıran grup, "Eğer ülkenizde işler bu kadar iyiyse, orada kalın. Buraya gelen sizsiniz. Kaybolun." şeklindeki tepkilerle karşılaştı.

    Irkçı saldırıda bulunan kişi, tavrını bu kez fiziksel müdahaleyle sürdürdü. O sırada kamera kayıttaydı.

    "Sizden nefret ediyorum Hintler"

    "Ben Meksikalıyım. Kendi masraflarımı kendim ödedim." diyen söz konusu saldırgan, "Sizden nefret ediyorum Hintler." şeklinde ifadelere imza attı.

    Görüntüler, sosyal medyanın gündemine otururken, polis, kadının Esmeralda Upton olduğunu tespit etti.

    Hapis ve para cezasına çarptırıldı

    Kabahatli saldırı ve terör tehditleri gibi suçlamalarla karşılaşan Upton'a hem hapis hem de 10 bin dolar para cezası verildi.

    Saldırıyı kayıt altına alan Rani Banerjee, akşam yemeğinden sonra arabalarına gittiklerini söylerken, "Öfkeli, sarhoş bir kadın, bize nefret dolu ırkçı hakaretlerle geldi. Hatta fiziksel olarak bize saldırdı." dedi.

    "Amerika'nın bu hale geldiğine inanamıyorum"

    New York Post'un haberine göre, 29 yıldır Dallas–Fort Worth'ta yaşadığını anlatan Banerjee, "Hayatım boyunca hiç bu kadar aşağılanmış, tehdit edilmiş ve korkmuş hissetmemiştim. Amerika'nın bu hale geldiğine inanamıyorum." diye ekledi.

    ABD de Hint kadınlara ırkçı saldırı #1

    ABD de Hint kadınlara ırkçı saldırı #2

    ABD de Hint kadınlara ırkçı saldırı #3


    İlginizi Çekebilir

    Doğu Ekspresi yabancıların ilgisini çekiyor
    Gündem

    Doğu Ekspresi yabancıların ilgisini çekiyor

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrade

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    'Türkiye'de şu an 120 terörist kaldı'
    Gündem

    'Türkiye'de şu an 120 terörist kaldı'

    Görüş Bildir