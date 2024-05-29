ABD'de, kan donduran bir araç hırsızlığı girişimi yaşandı. Hırsızlar, gözünü kırpmadan aileye ateş açtı.
Görüntüler, Mississippi'de kayıtlara geçti. Hırsızlar, gözüne kestirdikleri aileyi pusuya düşürdü.
Gözlerini karartan iki hırsız, çocuklar varken, aracın arkasına saklanan aileye ateş etmekten geri durmadı.
Araba hırsızlarının saldırısı
Üstü kıyafetsiz saldırgan, önce uyarı ateşi açtı, sonra araçtaki bir kızı dışarı çıkardı. Anne, kızının yerine aracı alması için anahtarları yere attı.
Heather Allen, "'Anahtarları bana ver, anahtarları bana ver' diye bağırdılar. Kızım, 'Bebeklerim arabada' dedi." ifadelerini kullandı.
Aile olayın şokunu yaşıyor
Dehşete kapılan aile, olayın şokunu halen üzerinden atamıyor. Allen, "Uyuyamıyorum. En büyük oğlumun kaygısı tavan yapmış durumda." dedi.
Söz konusu anne, kızının şokta olduğunu söylerken, "Ama güvende." diye de ekledi.
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