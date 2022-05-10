Petrol
105.81
-0.12%
Euro
16.10
1.02%
Dolar
15.19
0.71%
Altın
909.77
1.17%
Borsa
2493
1.09%
Bitcoin
498.107
-2.86%
BTXN Coin
14.38
-6.74%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    ABD'de hırsızlık yapan kadın kıyafetinin kurbanı oldu

    ABD'nin Teksas eyaletinde bir kadın komşusunun kargosunu çalmak istedi. Bu esnada beklenmedik bir durum yaşandı ve kadının göğüsleri açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de hırsızlık yapan kadın kıyafetinin kurbanı oldu

    ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı.

    Teksas eyaletinde bir kadın, komşusuna gelen kargoyu sessizce almak istedi.

    Komşusunun evine doğru koşan kadının amacı kargoyu kaptığı gibi kendi evine gitmekti.

    Kargoyu alıp kaçacakken göğüsleri açıldı

    Ancak bu sırada sürpriz bir şey yaşandı ve kargo hırsızı kadının göğüsleri açıldı.

    Göğüslerinin açılmasıyla panik yapan kadın, kargoyu alır almaz evine doğru koştu.

    Kadının elbisenin düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi. O anlar evin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

    ABD de hırsızlık yapan kadın kıyafetinin kurbanı oldu #1

    ABD de hırsızlık yapan kadın kıyafetinin kurbanı oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı nişanlandı! İşte Gizem Katmer'in müstakbel eşi...
    Medya

    Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı nişanlandı! İşte Gizem Katmer'in müstakbel eşi...

    Economist, Afrika'da Türk müteahhitlerin varlığını yazdı
    Dünya

    Economist, Afrika'da Türk müteahhitlerin varlığını yazdı

    Yeni ekonomi düzeni Metaverse için yerinizi alın!
    MetaEvren

    Yeni ekonomi düzeni Metaverse için yerinizi alın!

    Görüş Bildir