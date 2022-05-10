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ABD'de hırsızlık yapan kadın kıyafetinin kurbanı oldu

ABD'de hırsızlık yapan kadın kıyafetinin kurbanı oldu

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kadın komşusunun kargosunu çalmak istedi. Bu esnada beklenmedik bir durum yaşandı ve kadının göğüsleri açıldı.