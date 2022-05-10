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- ABD'de hırsızlık yapan kadın kıyafetinin kurbanı oldu
ABD'de hırsızlık yapan kadın kıyafetinin kurbanı oldu
ABD'nin Teksas eyaletinde bir kadın komşusunun kargosunu çalmak istedi. Bu esnada beklenmedik bir durum yaşandı ve kadının göğüsleri açıldı.
- Haber Merkezi
- 10.05.2022 - 10:32
ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı.
Teksas eyaletinde bir kadın, komşusuna gelen kargoyu sessizce almak istedi.
Komşusunun evine doğru koşan kadının amacı kargoyu kaptığı gibi kendi evine gitmekti.
Kargoyu alıp kaçacakken göğüsleri açıldı
Ancak bu sırada sürpriz bir şey yaşandı ve kargo hırsızı kadının göğüsleri açıldı.
Göğüslerinin açılmasıyla panik yapan kadın, kargoyu alır almaz evine doğru koştu.
Kadının elbisenin düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi. O anlar evin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.