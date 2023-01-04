Arkansas eyaletindeki Jessieville kasabasında etkili olan hortum nedeniyle büyük hasar meydana geldi.

ABD’nin Arkansas eyaletindeki Garland bölgesine bağlı Jessieville kasabasında çıkan hortum korkuttu.

Hızla ilerleyen hortumun etkisi ile futbol sahasındaki bir aydınlatma direği yıkıldı.

Okulun çatısında meydana gelen hasar ise okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Can kaybı yaşanmadı

İHA’nın haberine göre; okuldaki personel ve öğrencilerin güvenli bir odaya geçtiği, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

2 görevlinin hafif yaralandığı aktarıldı.

ABD’de hortum ağaçları söktü, binalara zarar verdi VİDEO



Ağaçları yerinden söktü

Bölgede etkili olan hortum, ağaçları yerinden söktü.

En az 14 ev, hasar gördü.