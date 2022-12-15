Petrol
82.24
-0.56%
Euro
19.887
-0.06%
Dolar
18.6334
0.06%
Altın
1.074
-0.71%
Borsa
5067
0.00%
Bitcoin
335.217
0.04%
BTXN Coin
5.34
-0.55%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    ABD'de hükümet çalışanlarına TikTok yasağı için adım atıldı

    Senato'dan oy birliğiyle geçen tasarı, Temsilciler Meclisi'nde oylanacak.
    • 15.12.2022 - 08:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de hükümet çalışanlarına TikTok yasağı için adım atıldı

    ABD'de TikTok tartışmaları devam ediyor.

    Beyaz Saray, popüler sosyal medya uygulmasına ait bilgilerin Çin hükümeti ile paylaşıldığını öne sürüyor.

    Devlete ait cihazlara TikTok indirmek yasaklanıyor

    ABD Senatosu, "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etti.

    Senato Genel Kurulu, "Hükümet Cihazlarında Tiktok'a Hayır Yasası" isimli yasa tasarısını oylamaya sundu.

    Temsilciler Meclisi'nde onaylanacak

    Tasarı, bütün senatörlerin "evet" oyunu alarak kabul edildi. Söz konusu tasarı ile federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok uygulamasını indirmesi yasaklanıyor.

    Tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanması, ardından da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

    ABD de hükümet çalışanlarına TikTok yasağı için adım atıldı #1

    TikTok: Bilgileri Çin ile paylaşmıyoruz

    ABD'li siyasetçiler ve istihbarat servisleri, uzun süredir Pekin merkezli ByteDance Ltd tarafından geliştirilen uygulamadaki kişisel bilgilerin Çin hükümetine verildiğini ve bunun da "ulusal güvenlik endişeleri" doğurduğunu belirtiyor.

    AA'nın haberine göre, TikTok yetkilileri ise bilgilerin hiçbir şekilde Çin hükümeti ile paylaşılmadığını ve hükümetin kendilerinden böyle bir talepte bulunmadığını savunuyor.


    Saraçhane'ye giden yaşlı vatandaştan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı
    Gündem

    Saraçhane'ye giden yaşlı vatandaştan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Türkiye'de üretim yapan vivo'dan yeni telefonlar: Y35, Y22s ve Y16 incelemesi
    Teknoloji

    Türkiye'de üretim yapan vivo'dan yeni telefonlar: Y35, Y22s ve Y16 incelemesi

    Görüş Bildir