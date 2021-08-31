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- ABD'de Ida Kasırgası sırasında Mississippi Nehri tersine aktı
ABD'de Ida Kasırgası sırasında Mississippi Nehri tersine aktı
- AA
- 31.08.2021 - 04:41
- Güncelleme : 31.08.2021 - 05:26
Küba'da yaşanan ve geride büyük maddi hasar bırakan Ida Kasırgası, hafta sonu yönünü ABD'nin güney kıyılarına çevirmişti.
16 yıl önce kasırganın yıkıma yol açtığı Louisiana eyaleti, benzer şiddette olması beklenen kasırgaya hazırlanıyordu.
ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nın bilançosu ağır VİDEO
MİSSİSSİPPİ NEHRİ TERS AKTI
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), New Orleans’ın güneyinde Mississippi Nehri’nin pazar günü öğle saatlerinde kasırganın yarattığı şiddetli fırtına dalgası nedeniyle tersine aktığını tespit ettiklerini açıkladı.
Meksika Körfezi’ne boşalan Mississippi Nehri, Ida’dan günler önce saniyede yaklaşık 8500 metreküp su boşaltırken, akış tersine döndüğünde saniyede yaklaşık 1150 metreküp suyun kaynağa doğru aktığı tespit edildi.
Tersine akışın birkaç saat sürdüğü belirtildi.
1 MİLYON ABONEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR
2005 yılındaki Katrina ve 2012 yılındaki Isaac kasırgası sırasında da Mississippi Nehri’nin tersine aktığı açıklandı.
İda Kasırgası nedeniyle Louisiana eyaletinde 1 milyondan fazla aboneye elektrik verilemezken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.