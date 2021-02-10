ABD'de idam mahkumu koronadan öldü

ABD'de, 77 yaşındaki kadını tecavüz ettikten sonra öldüren mahkum, idam cezasını beklerken koronavirüsten öldü.

ABD'nin Teksas eyaletinde, hakkındaki idam kararının infazını bekleyen mahkumun koronavirüs nedeniyle öldüğü bildirildi.

Avukat Jeremy Schepers, 27 yıl önce müvekkili 66 yaşındaki Jorge Villanueva'nın, Teksas'ın Houston kentinde, 77 yaşındaki bir kadına tecavüz etmek, şiddet uygulamak ve daha sonra boğarak öldürmekle suçlanarak idama mahkum edildiğini söyledi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Schepers, karaciğer kanseri tedavisi gören müvekkiline yakın zamanda korona tanısı konulduğunu ifade etti.

Villanueva'nın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirten Schepers, hastane kayıtlarına göre müvekkilinin korona nedeniyle öldüğünü aktardı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Teksas Ceza Adaleti Bölümü Sözcüsü Jeremy Desel, Villanueva'nın 6 Şubat'ta Galveston Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Desel, Villanueva'nın ölümüyle ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

2 BİNDEN FAZLA MAHKUM KORONADAN ÖLDÜ

Associated Press ve Marshall Projesi ortaklığında yapılan incelemede, ülkedeki eyalet ve federal cezaevlerinde bulunan mahkumlardan en az 2 bin 359'unun koronavirüs nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Teksas'ta ise 187 mahkum korona nedeniyle yaşamını yitirdi.