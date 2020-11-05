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- ABD’de iki çocuğuna istismarda bulunan anne ve babaya hapis cezası
ABD’de iki çocuğuna istismarda bulunan anne ve babaya hapis cezası
Kız çocuklarını istismar eden 41 yaşındaki anne Lisa Marie Lesher 723 yıl hapis cezasına çarptırılırken, baba ise 438 yıl hapis cezası aldı.
- DHA
- 05.11.2020 - 15:50
Yerel medyanın haberine göre, ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan Lisa Marie Lesher (41) ve eşi Michael Lesher çifti, 10 yıl boyunca 13-16 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulundu.
ANNEYE 723 YIL, BABAYA 438 YIL HAPİS CEZASI
İstismarın ortaya çıkması üzerine Morgan bölgesinde mahkemeye çıkan Lisa Marie Lesher, 723 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lesher'e şimdiye kadarki verilen en yüksek ceza olduğu belirtildi.
Lesher'in eşinin Michael’in de benzer suçlardan yargılanarak, 438 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
ÖĞRETMENLERİ İSTİSMARI SAKLADI
Öte yandan, durumun 2007 yılında çocukların öğretmenleri tarafından fark edildiği ancak çocukların korkması nedeniyle uzun yıllar saklamak zorunda kaldığı bildirildi.