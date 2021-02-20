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- ABD'de iki kadın koronavirüs aşısı için yaşlı kılığına girdi
ABD'de iki kadın koronavirüs aşısı için yaşlı kılığına girdi
Florida eyaletindeki iki kadın, erken koronavirüs aşısı olmak için hastaneye yaşlı kılığında girdi. Sağlık ekipleri tarafından fark edilen iki kadına polisin soruşturma başlattığı belirtildi.
- DHA
- 20.02.2021 - 18:02
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde erken koronavirüs aşısı olmak isteyen Olga Monroy Ramirez (34) ve Martha Monroy (44) adlı iki kadın yaşlı kılığında hastaneye girdi.
İKİNCİ DOZ İÇİN KILIK DEĞİŞTİRDİLER
Ramirez ve Monroy’un bone, eldiven ve sahte gözlük takarak kendilerine yaşlı süsü verdiği ifade edildi.
Hastane görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen kadınların ikinci doz aşıyı yaptırmak için böyle bir girişimde bulunduğu açıklandı.
Florida’da iki kadın koronavirüs aşısı olmak için yaşlı kılığına girdi İZLE
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Orange County Şerif Ofisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederken, kadınların iki aşıyı alıp almadıkları araştırılıyor.