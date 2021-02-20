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ABD'de iki kadın koronavirüs aşısı için yaşlı kılığına girdi

ABD'de iki kadın koronavirüs aşısı için yaşlı kılığına girdi

Florida eyaletindeki iki kadın, erken koronavirüs aşısı olmak için hastaneye yaşlı kılığında girdi. Sağlık ekipleri tarafından fark edilen iki kadına polisin soruşturma başlattığı belirtildi.