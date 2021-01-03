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ABD’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7’si çocuk 9 kişi öldü

ABD’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7’si çocuk 9 kişi öldü

Kazaya aracın kontrolü kaybeden ve karşı şeride geçen şoförün neden olduğu açıklandı.