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    ABD’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7’si çocuk 9 kişi öldü

    Kazaya aracın kontrolü kaybeden ve karşı şeride geçen şoförün neden olduğu açıklandı.
    • AA
    • 03.01.2021 - 12:54
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    ABD’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7’si çocuk 9 kişi öldü

    ABD'de yetkililer, 1 Ocak Cuma günü California eyaletine bağlı Fresno kentinde karşı yönden gelen iki aracın kafa kafaya çarpıştığını duyurdu.

    Kazada, araçlardaki, 7'si çocuk toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

    KARŞI ŞERİDE GEÇİNCE FECİ KAZA MEYDANA GELDİ

    Fresno polisi, kazanın Avenal Daniel Luna isimli şoförün kullandığı aracın kontrolü kaybetmesi ve karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

    Kazanın ardından her iki araç da alev alırken, Luna'nın çarpığı araçtan 7'si çocuk 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

    ABD’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7’si çocuk 9 kişi öldü #1

    ABD’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7’si çocuk 9 kişi öldü #2

    ABD’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7’si çocuk 9 kişi öldü #3

    ABD’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7’si çocuk 9 kişi öldü #4

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