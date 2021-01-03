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- ABD’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7’si çocuk 9 kişi öldü
ABD’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7’si çocuk 9 kişi öldü
Kazaya aracın kontrolü kaybeden ve karşı şeride geçen şoförün neden olduğu açıklandı.
- AA
- 03.01.2021 - 12:54
ABD'de yetkililer, 1 Ocak Cuma günü California eyaletine bağlı Fresno kentinde karşı yönden gelen iki aracın kafa kafaya çarpıştığını duyurdu.
Kazada, araçlardaki, 7'si çocuk toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.
KARŞI ŞERİDE GEÇİNCE FECİ KAZA MEYDANA GELDİ
Fresno polisi, kazanın Avenal Daniel Luna isimli şoförün kullandığı aracın kontrolü kaybetmesi ve karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.
Kazanın ardından her iki araç da alev alırken, Luna'nın çarpığı araçtan 7'si çocuk 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.