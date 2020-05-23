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    ABD’de, İkinci Dünya Savaşı gazisi koronayı atlattı

    100 yaşındaki savaş gazisi Lloyd Falk, koronavirüs savaşını 58 gün sonra kazandı.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 13:22
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    ABD’de, İkinci Dünya Savaşı gazisi koronayı atlattı

    ABD’de yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Lloyd Falk ve eşi koronavirüse yakalanarak, Virginia eyaletinde bulunan Henrico Doktorlar Hastanesi'ne kaldırıldı.

    EŞİNİ KAYBETTİ

    Hastanenin ilk koronavirüs hastalarından olan 100 yaşındaki Falk ve eşi burada tedavi altına alındı, ancak geçtiğimiz haftalarda 74 yıllık hayat arkadaşı tedaviye cevap veremedi ve hayatını kaybetti.

    58 GÜNÜN SONUNDA VİRÜSÜ YENDİ

    Eşini kaybeden 100 yaşındaki gazi ise hastanedeki mücadelesine devam etti. Yaşlı adam 58 gün süren tedavinin ardından yaşama tutundu.

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