ABD'de ikinci kar fırtınası bekleniyor

ABD'de geçen haftanın sonunda ülkenin kuzeydoğusunu etkileyen kar fırtınasının izleri silinmeden, ülke genelinde etkili olacak ikinci bir soğuk hava dalgasının beklendiği belirtildi.

CNN Meteoroloji Servisinin bildirdiğine göre, bir hafta geçmeden yeni bir kar fırtınasının Rocky Dağları'ndan başlayarak ülkenin kuzeydoğusuna doğru 3 bin 200 kilometreden fazla alana yayılmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

21 EYALETTE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Hava tahmin raporlarına göre yeni soğuk hava dalgası, başlangıç noktasından New England bölgesine kadar 21 eyalette şiddetli kar yağışları ve tehlikeli soğuklar şeklinde kendisini hissettirecek.

SON YÜZYILIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI, 45 SANTİMETREYİ GEÇEBİLİR

Yeni kar fırtınasının en etkili olacağı bölgelerden Indiana ve çevresinde kar kalınlığının 45 santimetreyi geçebileceği ve bunun, ölçümlerin yapıldığı 1900 yılından bu yana en fazla kar yağışına karşılık geleceği ifade edilirken Ohio'nun Toledo şehrinde de son 100 yılın en yoğun kar yağışının beklendiği kaydedildi.

BUZLANMA VE ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI

Teksas ve çevresinde fırtınanın ilk günlerinde buzlanma ve elektrik kesintilerinin yaşanacağı, buzlanma kaynaklı trafikte aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

SICAKLIK EKSİ ALTIYA KADAR DÜŞECEK

Tennessee ve Kentucky üzerinden doğu eyaletlerine ilerleyecek soğuk hava dalgasının özellikle cumadan itibaren etkisini artıracağı ve hafta sonu New York bölgesinde sıcaklığın sıfırın altında 6'lara kadar düşeceği belirtildi.