ABD’de ikinci kattan atılan bebeği polis kurtardı

Bir binanın ikinci katındaki daireden aşağı atılan 1 aylık bebek, New Jersey'deki Matute adlı polis tarafından düşmeden yakalandı.

Hudson İlçe Savcılığı, ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşanan bir olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Savcılığın yaptığı açıklamada, Jersey City kentinde 18 Eylül günü bir apartmanın ikinci katındaki bir kişinin 1 aylık bebeği aşağı atmakla tehdit ettiğini ve polisin ihbar üzerine olay yerine geldiği belirtildi.

Savcılık, polisin önce balkondaki kişiyle arabuluculuk yapmaya çalıştığını ancak şüpheli şahsın bebeği ikinci kat balkonundan yine de attığını ve Eduardo Matute adlı polisin hızlı davranarak bebeği yere düşmeden tuttuğunu ifade etti.

BEBEĞİ KURTARAN POLİSE TEŞEKKÜR

Savcılık sosyal medya hesabından “Bugün bu bebeği güvende tutmak için kahramanca davranan Jersey Şehri Polis Memurlarının çabaları için minnettar hissediyoruz. Teşekkürler JCPD!” mesajını paylaştı.

"BEBEĞE FİZİKSEL ZARAR GELMEDİ"

Jersey City Belediye Başkanı Steven Fulop ise yaptığı açıklamada polise teşekkür ederek “Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale ederek bebeği yakalamayı başardı. Neyse ki bebeğe fiziksel bir zarar gelmemiş.” ifadelerini kullandı. Zanlının cinayete teşebbüs, ağır yaralama ve çocuğun sağlığını tehlikeye atmak suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.





