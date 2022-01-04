ABD’de ikiz kardeşler farklı yıllarda doğdu

Kaloforniya'da 31 Aralık akşamı doğum yapan annenin ikiz bebeklerinden biri 2021 yılında, diğer bebeği ise 15 dakika gecikmeyle 2022’nin ilk dakikalarında hayata merhaba dedi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Monterey kentinde şaşırtıcı bir doğum gerçekleşti.

Fatima Madrigal ve Robert Trujillo ikiz bebeklerine kavuşmak için yeni yıl gecesi Monterey’deki Natividad Sağlık Merkezi'ne gitti.

15 DAKİKA ARAYLA FARKLA YILLARDA DOĞDULAR

Doğuma giren anne Madrigal’in ikiz bebeklerinden biri olan Alfredo Antonio Trujillo 31 Aralık saat 23.45’te doğdu. Fakat, Alfredo’nun ikiz kardeşi Aylin Yolanda Trujillo saat 00.00’dan sonra dünyaya gelerek ailesine ve kardeşine sürpriz yaptı.

"İKİZLER VE DOĞUM GÜNLERİ FARKLI, BU ÇOK ÇILGINCA"

Anne Madrigal bebekleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu benim için çok çılgınca. Onlar ikiz ve farklı doğum günleri var. Çok şaşırdım ve kızımın gece yarısında doğmasına da çok sevindim.” ifadelerine yer verirken, ikiz bebeklerini diğer 3 çocuğuyla tanıştırmak için de heyecanlı olduğunu da belirtti.

"UNUTULMAYACAK BİR DOĞUM"

Tıp merkezindeki aile doktoru Doktor Ana Abril Arias ise ikizlerin doğumunu kariyerinin "en unutulmazlarından biri" olarak nitelendirerek, "Bu miniklerin, 2021 ve 2022'de burada güvenli bir şekilde dünyaya gelmelerine yardımcı olmak mutlak bir zevkti. Yeni yıla başlamak için ne harika bir yol." dedi.

2 MİLYONDA 1 İHTİMAL

Aylin bebeğin 2 kilo 14 kilogram, ikiz kardeşi Alfredo’nun ise 2 kilo 700 kilogram doğduğu öğrenildi. Aylin bebek, merkezin yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeği oldu. Birçok kişi bu doğumun 2 milyonda bir görülebileceğini söyledi.