ABD'de ilaç tedarik sorunu yaşanıyor

Artan hastalıklar sonrası bazı ilaçların satışları kısıtlandı. Eczane raflarının boş olduğu görüldü.

Gribal enfeksiyonların gün geçtikçe arttığı ABD'de, ilaç tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Antibiyotiklerin yanı sıra soğuk algınlığı ve grip ilaçlarını ülke genelinde bulmak zorlaştı.

Amerikalı ebeveynlerin endişesi

Amerikalı ebeveynler, bu sene yaygın görülen çocuk enfeksiyonları koronavirüs, influenza, ve RSV'nin (Respiratuvar Sinsitiyal Virüs) yanı sıra ortaya çıkan tablo nedeniyle endişeli.

CVS ve Walgreens eczaneleri, pazartesi günü çocuklar için ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların satışını kısıtladı.

Eczane rafları boş kaldı

AA'nın haberine göre, New York'taki Walgreens Eczanesi'nde ise rafların normale göre daha boş olduğu gözlenirken, tükenen ilaçların yerine alternatif ilaçlara yönlendiren bildirilere yer verildi.

Utah'ta çocuklara yönelik Tylenol'ün tükendiği, eczacıların Tamiflu gibi yetişkin antiviral dozlarını yeniden formüle etmeye çalıştığı kaydedildi

Antibiyotik üreticileri tahmin edemedi

Axios haber sitesi, "Sorun, antibiyotik üreticilerinin solunum yolu hastalıklarının erken artışını tahmin edememesiyle başladı ve tırmandı." dedi.

ABD'deki bu durum sonrası uzmanlar, aileleri, ilaçların yetişkin versiyonlarını yarıya indirmeye çalışmamaları konusunda uyardı.