Petrol
79.6
-0.25%
Euro
19.7921
0.05%
Dolar
18.6584
0.04%
Altın
1.077
0.60%
Borsa
5374
0.00%
Bitcoin
318.990
0.17%
BTXN Coin
7.86
16.44%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    ABD'de ilaç tedarik sorunu yaşanıyor

    Artan hastalıklar sonrası bazı ilaçların satışları kısıtlandı. Eczane raflarının boş olduğu görüldü.
    • 20.12.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 10:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de ilaç tedarik sorunu yaşanıyor

    Gribal enfeksiyonların gün geçtikçe arttığı ABD'de, ilaç tedarik sıkıntısı devam ediyor.

    Antibiyotiklerin yanı sıra soğuk algınlığı ve grip ilaçlarını ülke genelinde bulmak zorlaştı.

    Amerikalı ebeveynlerin endişesi

    Amerikalı ebeveynler, bu sene yaygın görülen çocuk enfeksiyonları koronavirüs, influenza, ve RSV'nin (Respiratuvar Sinsitiyal Virüs) yanı sıra ortaya çıkan tablo nedeniyle endişeli.

    CVS ve Walgreens eczaneleri, pazartesi günü çocuklar için ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların satışını kısıtladı.

    Eczane rafları boş kaldı

    AA'nın haberine göre, New York'taki Walgreens Eczanesi'nde ise rafların normale göre daha boş olduğu gözlenirken, tükenen ilaçların yerine alternatif ilaçlara yönlendiren bildirilere yer verildi.

    Utah'ta çocuklara yönelik Tylenol'ün tükendiği, eczacıların Tamiflu gibi yetişkin antiviral dozlarını yeniden formüle etmeye çalıştığı kaydedildi

    ABD de ilaç tedarik sorunu yaşanıyor #1

    Antibiyotik üreticileri tahmin edemedi

    Axios haber sitesi, "Sorun, antibiyotik üreticilerinin solunum yolu hastalıklarının erken artışını tahmin edememesiyle başladı ve tırmandı." dedi.

    ABD'deki bu durum sonrası uzmanlar, aileleri, ilaçların yetişkin versiyonlarını yarıya indirmeye çalışmamaları konusunda uyardı.

    ABD de ilaç tedarik sorunu yaşanıyor #2

    ABD de ilaç tedarik sorunu yaşanıyor #3

    ABD de ilaç tedarik sorunu yaşanıyor #4

    ABD de ilaç tedarik sorunu yaşanıyor #5

    ABD de ilaç tedarik sorunu yaşanıyor #6

    ABD de ilaç tedarik sorunu yaşanıyor #7

    ABD de ilaç tedarik sorunu yaşanıyor #8


    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Vakanüvis yazdı: Çocuk tanrıçalar
    Gündem

    Vakanüvis yazdı: Çocuk tanrıçalar

    Bendeniz'in son hali!
    Medya

    Bendeniz'in son hali!

    Görüş Bildir