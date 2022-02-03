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    ABD'de ilişkiye girdiği öğrencisiyle evlenerek serbest kaldı

    ABD’de 26 yaşındaki İngilizce öğretmeni Baylee A. Turner, cinsel ilişkiyi girdiği öğrencisiyle evlenerek hapis cezasından kurtuldu.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 10:28
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    ABD'de ilişkiye girdiği öğrencisiyle evlenerek serbest kaldı

    ABD'de okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

    Bir lisede İngilizce öğretmeni olan 26 yaşındaki Baylee A. Turner, reşit olmayan öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlandı.

    AİLE EVİNDE ÖĞRENCİSİYLE BİRLİKTE OLDU

    Mahkeme belgelerine göre Turner, ailesiyle paylaştığı evinde öğrenciyle cinsel ilişkiye girdi ve kısa süre sonra rezil olarak istifa etti.

    4 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan kadın, öğrencisiyle evlenenerek cezadan kurtuldu.

    EVLENİP ÇOCUK YAPTILAR

    Çiftin bir de çocukları dünyaya geldi.

    Savcı yardımcısı, eski öğrencinin artık eş ayrıcalıklarına sahip olduğu için Turner'a karşı tanıklık etmeye zorlanamayacağını ve eyaletin mahkemedeki davasını ciddi şekilde zayıflattığını söyledi.

    ABD de ilişkiye girdiği öğrencisiyle evlenerek serbest kaldı #1

    ABD de ilişkiye girdiği öğrencisiyle evlenerek serbest kaldı #2

    ABD de ilişkiye girdiği öğrencisiyle evlenerek serbest kaldı #3


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