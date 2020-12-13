- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD'de ilk koronavirüs aşıları dağıtıma çıktı
ABD'de ilk koronavirüs aşıları dağıtıma çıktı
Pfizer ve BioNTech'in yaklaşık 184 bin doz koronavirüs aşısı, ülkenin 50 eyaletine dağıtılmak üzere yola çıktı.
- AA
- 13.12.2020 - 19:35
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı için onay vermişti.
Onayın ardından aşının ülke içindeki ilk dağıtımı bugün başladı.
184 BİN DOZ AŞI SEVK EDİLDİ
Pfizer'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 184 bin doz aşının Michigan'daki tesisten sevk edildiği ve ülkenin 50 eyaletine dağıtılacağı belirtildi.
Açıklamada yarın 390 bin doz aşının daha tesisten sevk edileceği bilgisi yer aldı.