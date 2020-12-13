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ABD'de ilk koronavirüs aşıları dağıtıma çıktı

ABD'de ilk koronavirüs aşıları dağıtıma çıktı

Pfizer ve BioNTech'in yaklaşık 184 bin doz koronavirüs aşısı, ülkenin 50 eyaletine dağıtılmak üzere yola çıktı.