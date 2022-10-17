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    ABD’de, ilkokulda radyoaktif atık tehlikesi

    2. Dünya Savaşı sırasında nükleer silah üretimi yapılan St. Louis banliyösündeki ilkokulda, radyoaktif atık tespit edildi.
    • 17.10.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 10:51
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    ABD’de, ilkokulda radyoaktif atık tehlikesi

    ABD’de bir ilkokulda, önemli derecede radyoaktif kirlilik tespit edildi.

    2. Dünya Savaşı sırasında nükleer silahların üretildiği St. Louis banliyösünde bulunan okulda, Boston Chemical Data Corp. tarafından hazırlanan ve ağustos ayında alınan örneklere dayandırılan raporda, daha önce dile getirilen kirlilikle ilgili endişeler doğrulandı.

    Ciddi yaralanmalara neden olabilir

    Bu radyoaktif maddelerin solunması veya yutulmasının ciddi yaralanmalara neden olabileceği bildirilen raporda, "Okuldaki koşulların beklentilere uygun hale getirilmesi için önemli bir iyileştirme programına ihtiyaç duyulacak." ifadelerine yer verildi.

    Uzmanlarla görüşülecek

    AA’nın haberine göre; bölgeden yapılan açıklamada, bundan sonraki adımların belirlenmesi için avukatlar ve uzmanlarla görüşüleceği belirtildi. Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Betsy Rachel, yaptığı açıklamada, "Güvenlik, personelimiz ve öğrencilerimiz için kesinlikle en büyük önceliğimizdir." dedi.

    ABD’de, ilkokulda radyoaktif atık tehlikesi #1


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