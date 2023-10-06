ABD'de iniş sonrası piste sürten uçak faciadan döndü İniş takımları açılmayan uçak, pistte kayarak ilerledi. Çıkan kıvılcım ölümcül olaya kapı aralarken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir uçak, iniş takımları açılmayınca faciaya davetiye çıkardı.

İçinde üç kişinin bulunduğu Boeing 757 tipi uçak, Chattanooga Metropolitan Havalimanı'nda pilotların tekerlekleri açamaması nedeniyle piste sürttü.

ABD'de panik anları

Akşam saatlerinde yaşanan olayda, sürtünme nedeniyle çıkan kıvılcımlar anbean kaydedildi.

Pilotlar, hava trafik kontrolörlerine "küçük bir sorun" yaşadıklarını ve bir sonraki hamlelerine karar vermek için havada zamana ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

İniş takımları açılmayınca acil durum ilan edildi

Sorunun iniş takımlarında olduğu tespit edilirken, acil durum ilan edildi. Pilotlardan biri, "Uçakta üç kişi var, yaklaşık 1.5 saatlik yakıtımız kaldı." dedi.

Pilot daha sonra havalimanı üzerinde alçaktan uçmak için izin istedi. Böylece yerdeki görevlilerin uçağın iniş takımının kapalı olup olmadığını görmeleri hedeflendi.

Kıvılcım çıktı: Faciadan döndüler

Washington Post'un haberine göre, bir hava trafik kontrolörü, uçağın iniş takımlarının görülemediğini söyledi.

İnişe geçen uçağın piste temas etmesi sonucu çıkan yoğun kıvılcım, mürettebatı faciayla karşı karşıya bıraktı.

Pistte bir süre kayarak ilerleyen uçak, daha sonra durdu. İtfaiye ekipleri, uçağa müdahalede bulundu.