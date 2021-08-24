ABD'de insanlar, okullarda maske ve aşı zorunluluğu istiyor

Koronavirüs vakalarına karşı tedbirlerini tekrar arttıran ABD'de, okullarda maske ve aşı zorunluluğuna yönelik yapılan anket yeni tartışmalara yol açtı.

Amerikalıların büyük bölümü okullarda maske kullanma ve aşı zorunluluğunu desteklediğini belirtti.

OKULLARDA MASKE VE AŞI ZORUNLULUĞU

NORC Kamusal Araştırmalar Merkezinin geçen hafta boyunca 1729 Amerikalının katılımıyla gerçekleştirdiği anket, katılımcıların 10’da 6’sının okullarda öğretmenler ve öğrencilere yönelik maske kullanma zorunluluğunu onayladığını gösterdi.

Ankete göre demokratların 10’da 8’i, Cumhuriyetçilerinse 10’da 3’ü maske zorunluluğunu destekliyor.

NEW YORK BELEDİYESİ AŞI ZORUNLU OLACAK DEDİ

New York Belediye Başkanı Blasio, devlet okullarında çalışan herkesin 27 Eylül’e kadar ilk doz aşısını yaptırmak zorunda olduğunu duyurmuştu.

Aşı yaptırmayan okul çalışanlarına düzenli test yaptırmak gibi bir seçenek sunulmazken, aksi durumda uygulanacak yaptırım konusunda açıklama yapılmadı.

ÇOĞUNLUKLA ÖĞRETMENLERE AŞI ZORUNLULUĞU İSTENİYOR

Okullarda aşı zorunluluğu konusunda da benzer bir ayrım ortaya çıkıyor.

Ankete göre Amerikalıların yüzde 59’u öğretmenlere, yüzde 55’i ise öğrencilere aşı zorunluluğunu destekliyor.

Öğretmenlere aşı zorunluluğunu demokratların yüzde 81’i, Cumhuriyetçilerinse yüzde 38’i desteklerken öğrencilere aşı zorunluluğunu demokratların yüzde 77’si Cumhuriyetçilerinse yüzde 34’ü destekliyor.

MASKE TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

ABD’de Kovid 19 vakalarının yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde okulların açılması, salgınla mücadelede maske zorunluluğu konusunda tartışmanın odağı oldu.

Texas ve Florida gibi eyaletlerde Cumhuriyetçi valiler maske zorunluluğunu yasaklarken ABD Başkanı Joe Biden, bu valilere karşı yasal girişimlerde bulunulacağını duyurdu.

Uzmanlar, Kovid 19 ile mücadele konusunda ülkedeki siyasi kutuplar arasındaki bu ayrışmanın, anket sonuçlarına da yansıdığını düşünüyor.