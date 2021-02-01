ABD'de ırkçılık, koronavirüs aşısı kampanyasına yansıdı

Eyalet bazında yapılan incelemede, aşılanma konusunda beyazların ezici üstünlüğü dikkat çekti. Biden yönetimine konuyla ilgili çağrı yapıldı.

ABD'nin koronavirüs aşı kampanyası, ayrımcılığa sahne oluyor.

Siyah ve Latin Amerikalılar'ın, koronavirüs aşısını beyazlardan önemli ölçüde daha düşük oranlarda aldığı ortaya çıktı.

Sonuçları CNN International tarafından paylaşılan araştırmaya göre, ABD'de ortaya çıkan bu durum nedeniyle federal hükümet ve aşılarda eşit erişime "öncelik vermeyen" hastaneler eleştirilerin hedefi oldu.

ABD'DE AŞILAMADA BEYAZLARIN ÜSTÜNLÜĞÜ

Beyaz nüfusun yüzde 4'ünden fazlasının, siyahi nüfustan yaklaşık 2,3 kat ve İspanyollardan 2,6 kat daha yüksek oranda koronavirüs aşısı olduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne (CDC) göre, siyah ve Latin Amerikalılar beyazların 3 katı oranında koronavirüsten hayatını kaybediyor ve 4 kat daha yüksek oranda hastaneye kaldırılıyor.

GRAFİKTE ORTAYA ÇIKTI

ABD merkezli medya kuruluşu, aşı ırkçılığına dair grafikle ilgili, "Pek çok eyalet, kimlerin koronavirüs aşısı olduğuna dair demografik bilgi sağlamamış olsa da mevcut veriler eşitsizliği net bir şekilde gösteriyor. Beyaz yetişkinler, kabaca nüfus içindeki oranlarına eşit miktarda mevcut aşılardan pay alırken, bu sayı siyah ve İspanyol yetişkinler için düşük kalıyor." dedi.

BIDEN YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Ortaya çıkan tablodan rahatsız olan sivil toplum liderleri, Başkan Joe Biden yönetimini aşı ile beyaz olmayan topluluklara ulaşma vaadinde hızlı davranmaya çağırdı.

Ülkede aşı konusundaki en büyük sorunun dağıtım yöntemleri ve bulunabilirliği olduğu belirtiliyor.