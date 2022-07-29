ABD'de iskeleye çarpan feribotta 2 araç hasar gördü

İskeleye yanaşmak isterken kaza yapan feribottaki mürettebat, prosedür gereği alkol ve uyuşturucu testinden geçti. Kazada can kaybı yaşanmadı.

ABD'nin Washington kentinde bir feribot yanaşmak istediği iskelete çarptı.

Kazanın ardından feribotta hasar meydana gelirken içerisinde bulunan 2 aracın da kazadan etkilendiği görüldü.

Bölgedeki gemi trafiği de durdurulurken Washington Eyaleti Feribotları'nın kamu bilgilendirme görevlisinden açıklama geldi.

"Hem yolcular hem de mürettebat için korkutucu bir durum"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan görevli, "Bu asla olmasını istediğimiz bir şey değil ve hem yolcular hem de mürettebat için açıkçası korkutucu bir durum" ifadelerini kullandı.

Mürettebat uyuşturucu ve alkol testinden geçti

Can kaybının yaşanmaması ise sevindirdi. Öte yandan ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, olayla ilgili çalışma başlatıldığını duyurdu.

Mürettebatın prosedür gereği uyuşturucu ve alkol testinden geçirildiği bildirildi.

"Federal yetkililerle birlikte çalışıyoruz"

İHA'nın aktarımına göre; Feribotun birkaç ay hizmet dışı kalacağını aktaran Sterling, "Ne olduğunu anlamak için federal yetkililer ve diğerleriyle birlikte çalışıyoruz. Bu, Washington Eyaleti Feribotlarında gerçekten nadir görülen bir olaydır" dedi.