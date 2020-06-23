ABD'de İslam karşıtı ilan: Nükleer saldırı yapacaklar

ABD'nin Tennessee eyaletindeki yerel gazetede hafta sonu yayınlanan İslam karşıtı ilan, sosyal medyada büyük tepki topladı.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki en yüksek tirajlı gazetesi The Tennesseean'da tam sayfa yayımlanan ilanda, eyaletin başkenti Nashville'in “İslam tarafından yaklaşmakta olan bir nükleer saldırı altında olduğu” iddia edildi.

"18 TEMMUZ'DA NÜKLEER BOMBA PATLATACAKLAR"

İlanda İncil’in kehanetinden haber verildiği öne sürülerek, “Sadece inanmakla kalmıyoruz, size delillerini de sunabiliriz ki İslam, 18 Temmuz 2020’de Tennessee Nashville’de nükleer bir cihazı patlatacak.” ifadesi kullanıldı.

TRUP İÇİN "ABD'NİN SON BAŞKANI" İFADESİ

“Nashville Vatandaşına” başlığı atılan ve “Amerika için Gelecek Bakanlığı” imzalı ilanda, Amerikan bayrağı ve alevlerin üstüne ABD Başkanı Donald Trump ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in fotoğraflarının bulunması ve Trump için ''ABD'nin son Başkanı'' ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

AŞIRI SAĞCI HRİSTİYAN GRUBUNUN İLANI

İlan, Hazreti İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişini bekleyen aşırı sağcı Hristiyan grup tarafından verildi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), asılsız korkular içeren ilanı İslamofobiyi artırmaya yönelik çaba olarak niteleyerek kınadı.

"DENETİMDEN KAÇMIŞ"

Öte yandan, The Tennessean yetkilileri, ''korkunç ve hiçbir şekilde kabul edilemez'' diye niteledikleri ilan için özürlerini bildirerek, normalde denetime takılması gereken ilanın nasıl yayımlandığının araştırıldığını kaydetti.

KARADAĞİ: "İSLAM, ALEMLERE RAHMET İÇİN GÖNDERİLDİ"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ABD’nin Tennessee eyaletindeki yerel bir gazetede yayımlanan İslam karşıtı ilana ilişkin sosyal medyadaki Facebook hesabından yazılı açıklama yaptı.

Karadaği, ilanı veren “Amerika için Gelecek Bakanlığı” isimli grubun, İncil'de bile sağlam dayanağı olmayan bir kehanete dayandığını; nefret ve ırkçılık saikiyle yalan ve iftiraya başvurduğunu belirtti.

"Bu ırkçılar, siyahi kardeşlerimize yönelik nefret ve ırkçılıkla yetinmediler, şimdi de başka bir ayrımcılık, nefret ve ırkçılık peşindeler. Onlar beyazlardan başka kimseyi istemiyorlar." diyen Karadaği şunları kaydetti:

"İslam, nükleer bombalar değil alemlere rahmet için gönderilmiş bir dindir. Bu, gayrimüslimlerden hakkaniyetli kişilerin de kabul ettiği bir hakikattir. Amerikalı yazar Michael Hart, 'Dünya Tarihine Yön Veren En Etkin 100' adlı eserinde ilk sıraya Hazreti Muhammed'i koymuştur."

Karadaği ayrıca, Fransız yazar Alphonse de Lamartine'nin Osmanlı Tarihi isimli kitabında, Hazreti Muhammed'i tarihin önde gelen şahsiyetleriyle karşılaştırdıktan sonra "Bu kişilerin silah üretip imparatorluklar kurduğu, İslam peygamberinin ise o dönem milyonlarca insana önderlik edip tüm batıl inançları ve düşünceleri ortadan kaldırdığı" çıkarımında bulunduğunu aktardı.

"HİRSTİYAN AVRUPA, HZ. İSA'NIN MESAJINDAN UZAK"

İslam'ın üçüncü nükleer dünya savaşına sebep olacağı yönündeki iddiaya ilişkin Karadaği, şunları kaydetti:

"Hristiyan Avrupa, iki dünya savaşı çıkardı. Bu savaşlarda yarım asırdan kısa bir sürede milyonlarca kişi öldü. Avrupa ayrıca son yüzyıllarda pek çok dünya ülkesini işgal etti ve kendi maddi medeniyetini inşa etmek için bu ülkelerin kaynaklarını sömürdü. Ayrıca, Afrika ve başka yerlerden, Amerika'da tarım, sanayi ve diğer ağır hizmetlerde çalıştırılmak üzere milyonlarca kişi zorla getirildi. İnsan ticareti bu medeniyetin yüz karasıdır ve Hazreti İsa'nın getirdiği dini mesajdan da uzaktır."

"İSLAM TARİHİNDE NE IRK, NE DE DÜNYA SAVAŞI VAR"

İslam tarihinin ne ırk ne de dünya savaşı çıkardığına, Hazreti Muhammed ile ondan sonra gelen halifeler ve İslam devletlerinin girdiği savaşların çoğunlukla savunma savaşı olduğuna dikkati çeken Karadaği, bu savaşlardaki can kayıplarıyla insanlık tarihindeki diğer savaşların kıyaslanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

"PAKİSTAN HARİÇ, HİÇBİR İSLAM ÜLKESİNDE NÜKLEER SİLAH YOK"

Karadaği, İslam ülkeleri arasında sadece Pakistan'ın nükleer silaha sahip olduğuna ancak onun da kendi iç meseleleriyle meşgul olduğuna, nükleer başlıklar ile bombaların, Müslüman olmayan ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Kuzey Kore ve İsrail gibi ülkelerde bulunduğuna işaret etti.