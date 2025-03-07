ABD'de İsrail'e halk desteği son 25 yılın en düşük seviyesine düştü

AA

ABD Başkanı Donald Trump, savaşları bitirme vaadiyle seçimi kazanırken Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı ile tüm umutları yerle bir etti.

Trump'ın bu planı ABD halkında bile karşılık bulmadı.

Bu kapsamda ABD halkının İsrail'e olan desteği bir anketin konusu oldu.

İSRAİL'E DESTEK SON 25 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Gallup araştırma şirketi tarafından 3-16 Şubat arasında 1004 kişiyle yapılan ankette, ABD halkının yüzde 46'sının İsrail'i desteklediği, bu oranın son 25 yılın en düşük seviyesinde olduğu kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası sürecinde yapılan ankette, Filistinlilere sempati duyan ABD'lilerin oranı geçen yıla kıyasla 6 puan artarak yüzde 33'e çıkarken, 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ankette, ABD'de Trump'ın Filistin ve İsrail'e yönelik politikalarını onaylayanların oranı ise yüzde 40 olarak kaydedildi.

Cumhuriyetçilerin yüzde 83'ü, Demokratların ise yüzde 33'ünün İsrail ile ilgili olumlu görüş bildirdiği ankette, Demokratların yüzde 45'i Cumhuriyetçilerin ise yüzde 18'i Filistin'e ilişkin olumlu görüş beyan etti.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNE DESTEK

Ankette, ABD halkının yüzde 55'i iki devletli çözümü desteklerken, yüzde 31'i bu fikre karşı çıktı.

Katılımcıların yüzde 14'ü ise konuya ilişkin herhangi bir fikir belirtmedi.

Son olarak, Demokratların yüzde 76'sı, bağımsızların yüzde 53'ü ve Cumhuriyetçilerin ise yüzde 41'i bağımsız Filistin devleti kurulmasını desteklediğini ifade etti.