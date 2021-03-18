ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı

İşsizlik maaşı başvurularında piyasa beklentilerinin aksine artış meydana geldi. 13 Mart ile biten haftada, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 770 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerine göre, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 13 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 45 bin kişi arttı.

PİYASA BEKLENTİSİ 700 BİNDİ

Böylelikle toplam sayı 770 bine yükselerek, 1 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Piyasa beklentileri bu sayının 700 bin seviyesinde durması yönündeydi.

Bir önceki haftanın işsizlik maaşı başvurularına ilişkin sayı 712 binken 725 bin oldu. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 16 bin azalarak 746 bin 250'ye geriledi.

18 BİN AZALDI

İşsizlik başvuruları, 6 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 18 bin azaldı.

Sayı, 4 milyon 124 bin olarak kaydedildi.

“PİYASA GÜÇ KAZANDI”

Analistler, başvurularda geçen hafta yaşanan yükselişe rağmen, koronavirüse karşı aşılamanın hız kazanmasıyla ve ekonomik faaliyetin normale dönmeye başlamasıyla iş gücü piyasasının güç kazandığını ifade etti.

FED BAŞKANI TOPLANTI DÜZENLEDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün basın toplantısı düzenledi.

Jerome Powell, son dönemdeki ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin yönünü yukarı çevirdiğini söyledi.

SALGINDAN ÖNCE 200 BİN SEVİYELERİNDEYDİ

Ülkede ilk kez, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

İşsizlik maaşı başvuruları salgından önce 200 bin seviyelerindeydi.