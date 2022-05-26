ABD'de işsizlik maaşı talep edenlerin sayısında düşüş

Uzun süredir işsizlik maaşı taleplerinin arttığı ABD'de 21 Mayıs itibarıyla maaş talebinde bulunanların sayısı düşüş gösterdi.

ABD'de koronavirüsün patlamasıyla birlikte işsizlik oranlarında ani yükselmeler yaşanmıştı.

Beraberinde gelen işsizlik maaşı talepleri de düzenli periyotlarla artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin yeni verileri açıkladı.

Haftalık veride 8 bin kişi azaldı

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 210 bine indi. Beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 215 bin olması öngörülüyordu.

4 haftalık verilerde artış sürüyor

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi 218 bin olarak kaydedilmişti. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 7 bin 250 artarak 206 bin 750 oldu.

Analistler yorumladı

Süregelen işsizlik başvuruları ise 14 Mayıs ile biten haftada 31 bin artarak 1 milyon 346 bin seviyesine yükseldi. Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün, artan faiz oranları ve sıkılaşan mali koşullara rağmen işçi talebinin yüksek olduğu sıkı iş gücü piyasasıyla uyumlu olduğunu belirtti.