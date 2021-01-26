Euro
8.9672
-0.36%
Dolar
7.3895
-0.2%
Altın
440.38
-0.32%
Borsa
1.538
-0.12%
Bitcoin
237.978
-2.62%
EXEN Coin
18.54
-0.58%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    ABD’de itfaiye erinin kafasına klima düştü

    Yangına müdahale etmeye çalışan New York Şehri İtfaiye Departmanı'nda görevli itfaiye görevlisinin başına klima düştü. Durumu ağır olan itfaiye erinin yaşadığı talihsiz an kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 12:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD’de itfaiye erinin kafasına klima düştü

    ABD’nin 106 New York Şehri İtfaiye Departmanı'nda görevli itfaiye eri, Brooklyn şehrinin Bensonhurst semtinde bir binada çıkan yangını söndürmeye çalıştığı sırada başına talihsiz bir olay geldi.

    İsmi açıklanmayan itfaiye eri, yangın söndürme hortumu ile çıkan yangını kontrol altına almak için olay yerine gittiği sırada başına 24'lük klima düştü.

    SAĞLIK DURUMU AĞIR

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, itfaiyecinin iki katlı evin garaj yolunda yürüdüğü sırada kafasına klima düştüğü anlar görüldü.

    Kafasına düşen klima nedeniyle yere yığılan itfaiyecinin yardımına ise ekip arkadaşları koştu.

    ABD’de yangına müdahale etmeye giden itfaiye erinin başına klima düştü İZLE

    İtfaiye erinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

    ABD’de itfaiye erinin kafasına klima düştü #1

    ABD’de itfaiye erinin kafasına klima düştü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir