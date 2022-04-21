ABD’de Joe Biden anketi: Rusya’ya karşı yeterince sert değil

Ülke genelinde 1.085 yetişkinin katılımı ile yapılan ankete katılanların yüzde 54’ü, Ukrayna konusunda Biden’ın Rusya’ya karşı yeterince sert olmadığını belirtti.

ABD’de, AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, Başkan Joe Biden’ın Ukrayna savaşı konusunda Rusya’ya yeterince sert olmadığı sonucu çıktı.

14-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen ankete, ülke genelinden 1.085 yetişkin katıldı. Ankete katılan ABD’li vatandaşların çoğu, Biden’ın politikalarının yetersiz olduğunu düşündüklerini ifade etti.

AA’nın haberine göre; katılımcıların yüzde 54’ü Biden’ın Rusya'ya yeterince sert karşılık vermediğini, yüzde 36’sı yaklaşımının doğru, yüzde 8’i ise çok sert olduğu yanıtını verdi.

Yüzde 55 ABD askerinin Ukrayna’ya gönderilmesine karşı

Rusya’ya karşı Ukrayna’ya ABD askerinin gönderilmesine yüzde 55 karşı çıktı. Sadece yüzde 22'lik bir oran asker gönderilmesini onayladı.

Yüzde 23'ü ise karşı veya destek olmadığını kaydetti.

Aynı anket firmasının 24 Mart'ta yaptığı benzer içerikli ankette katılımcıların yüzde 36’sı Biden'ın Rusya'ya karşı tavrını olumlu bulurken yüzde 56’sı yeterince sert olmadığı, yüzde 6’sı da çok sert olduğu yönünde görüş belirtmişti.