ABD'de Joe Biden'a destek azalıyor

ABD Başkanı Joe Biden'a desteğin üst üste dört haftadır düştüğü ve onay oranının yüzde 36'ya kadar gerilediği belirtildi.

Son zamanlarda yapılan anketlerde, ABD Başkanı Joe Biden'a destek gittikçe azalıyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın yaptığı ankette, ABD Başkanı Joe Biden'ın görev onayı yüzde 36'ya geriledi.

Ağustos ayından bu yana yüzde 50'nin altında seyreden oran, kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimler öncesi "büyük bir kayıp" ve risk olarak yorumlanıyor.

"En büyük sorun ekonomi"

Söz konusu ankette, ülkenin en büyük sorununun ekonomi olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 34 olurken Joe Biden ise ülkesinde artan enflasyona sebep olarak Ukrayna savaşını göstererek Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

ABD Başkanı, anketlerde güven oranı düşerken Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası küresel yakıt arzını kısıtlaması ve tedarik zincirlerinin Covid-19 salgını nedeniyle zarar görmesi nedeniyle 40 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele ediyor.

Partisinin desteği sürüyor

Biden’ın kendi partisindeki görev onayı yüzde 73’le büyük oranda değişmezken bu oran 15 Haziran’da yüzde 74, geçtiğimiz ağustos’ta yüzde 85 olarak kaydedilmişti.

Sadece yüzde 18 yönetimden memnun

Cumhuriyetçiler arasında ise 15 Haziran’da yüzde 11 olan görev onayı yüzde 7’ye geriledi. ABD’lilerin sadece yüzde 18’i, ülkenin doğru yönde ilerlediğini düşünüyor.

Önceki başkan Donald Trump’ın gördüğü en düşük oran 2017 Aralık ayında gelen yüzde 33’lük onayken Biden’ın daha bu seviyeyi görmediği fakat yaklaştığı belirtiliyor.



