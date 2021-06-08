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    ABD'de Joe Biden'ın aşılamadaki 4 Temmuz hedefini tehlikede

    ABD'de koronavirüse karşı aşılama kampanyasının hız kesmesinin Başkan Joe Biden'ın 4 Temmuz için belirlediği yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefini zora soktuğu belirtildi.
    • AA
    • 08.06.2021 - 20:42
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    ABD'de Joe Biden'ın aşılamadaki 4 Temmuz hedefini tehlikede

    ABD'nin bazı eyaletlerinde koronavirüs aşısına karşı isteksizlik aşılama hızını önemli ölçüde düşürürken, bağımsızlık kutlamalarının yapılacağı 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması için çalışmaların yoğunlaştırıldığı bildirildi.

    GÖREVLİLER, AŞILAMAYA KATILIMI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

    Washington Post'a göre, çeşitli eyaletlerdeki sağlık görevlileri, aşı merkezlerine gitmeyen insanları cezbetmek için, mağaza, park ve fabrikaları ziyaret ederek aşılamaya katılımı artırmaya çalışıyor.

    ANKETLERE GÖRE AMERİKALILARIN 3'TE 1'İNİN AŞI İÇİN ACELESİ YOK

    Gazetenin haberinde yer verilen anketlere göre, Amerikalıların yaklaşık üçte biri aşı olmak için aciliyet hissetmiyor.

    12 yaşın üzerindeki çocuklara da aşı izni verildiği bir dönemde, birçok eyalette aşılanma oranlarının hala yüzde 50'nin altında seyrettiği, 4 Temmuz'daki yüzde 70 hedefine ulaşılması için bazı eyaletlerde ciddi bir reklam, piyango ve promosyon yarışına girildiği belirtildi.

    TEŞVİK AMAÇLI PROMOSYONLAR

    Aşıyı teşvik amaçlı promosyonlar arasında bira, çörek, esrar ve ateşli silah gibi ürünler bulunurken, birkaç eyalette milyon dolarlık nakit ödüllü piyango kampanyaları devam ediyor.

    139 MİLYONU AŞKIN KİŞİ İKİNCİ DOZUNU YAPTIRDI

    ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 171 milyondan fazla kişiye ilk doz, 139 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı.

    ABD de Joe Biden ın aşılamadaki 4 Temmuz hedefini tehlikede #1

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