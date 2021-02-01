ABD'de Joe Biden'ın Demokrasi Zirvesi'ne eleştiri: Önce kendini düzelt

Dünya liderleriyle Küresel Demokrasi Zirvesi düzenlemek isteyen ABD Başkanı Biden'ın planına eleştiriler geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen dönemlerde, dış politika vaatleri arasında olan "Küresel Demokrasi Zirvesi" düzenlemeyi planlıyor.

New York Times gazetesi, toplantının eski Başkan Donald Trump döneminde yükselen "otoriter ve popülist dalganın" önüne geçmeyi amaçladığını yazdı.

"ABD DEMOKRASİSİ SENDELİYOR"

Ancak, Biden'ın başkan seçilmesinden bu yana geçen süre içinde ABD'nin kendi demokrasisinin sendelediğine dikkat çekildi.

6 Ocak'ta Trump destekçilerinin Kongre binasına baskın düzenlediği, önümüzdeki hafta ise Senato'da bir yıl içinde Trump'ın ikinci azil sürecinin başlayacağı anımsatılarak, şöyle denildi:

"Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Biden’ın her girişimini engelleyerek yasal tıkanıklığı empoze etmeye hazır."





"WASHINGTON DEMOKRASİ DERSİ VEREMEZ"

ABD'deki işlevsiz bir demokratik sistem duygusunun, "yabancı rakipler" tarafından eleştirildiği, ayrıca Washington'ın diğer uluslara bu konuda "ders verme" işi olmadığının konuşulduğu belirtildi.

"ROTAYI KAYBETTİLER"

Rusya ve Çin gibi ülkelerden gelen yorumları aktaran New York Times, Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev'in, "Amerika artık rotayı belirlemiyor, onu ayarlama hakkını ve hatta başkalarına empoze etme hakkını kaybetti." dediğini aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying'in "Amerikalılar 'demokrasi ve özgürlükleriyle' gurur duyabilirler." sözleri hatırlatıldı.