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    ABD'de kabak festivaline yoğun ilgi gösterildi

    Virginia'da, Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamaları kapsamında kabakların sergileniği etkinliğe özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi.
    • 25.10.2022 - 03:31
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    ABD'de kabak festivaline yoğun ilgi gösterildi

    ABD'de Virginia'nın başkent Washington'a yakın bölgesindeki Cox Farm isimli çiftlikte "Güz Festivali" adı altında düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren aileler, her boydan ve renkten kabakların bulunduğu sergiyi dolaşarak çocuklarıyla Cadılar Bayramı kutlamalarında kullanmak üzere ürün seçimlerini yaptı.

    Çocuklar kabaklara yoğun ilgi gösterdi

    Festivale katılan çocuklar, boyamak için aldıkları kabakların dışında çiftlikteki traktör sergisini gezmek, çiftlik hayvanlarını tanımak, süt sağmak, çocuklara özel dizayn edilmiş araçlarla çiftlik turu yapmak gibi eğlenceli deneyimler gerçekleştirdi.

    AA'nın haberine göre Kuzey Virginia'da, 1972'de kurulan bir aile şirketi olan 16 hektarlık Cox Farm çiftliği, yıl boyunca yetiştirip sattığı ürün ve hayvanların yanında, 1985'ten bu yana, hasat mevsiminin sonunda düzenlediği festivalle bir yandan ürünlerini pazarlarken, yetişkin ve çocuklara yönelik eğlenceli organizasyonlarla bulunduğu topluma hizmet ediyor.

    ABD de kabak festivaline yoğun ilgi gösterildi #1

    Cadılar Bayramı'nda kabaklar ön plana çıkıyor

    Cadılar Bayramı kutlamalarının da etkisiyle, ABD'nin birçok eyaletindeki çiftliklerde, kabakların ön plana çıktığı eğlenceli festivaller düzenlenirken, yoğun ilgi nedeniyle birçoğu ücretli olan etkinliklerin biletleri günler öncesinden tükeniyor.

    ABD de kabak festivaline yoğun ilgi gösterildi #2

    ABD de kabak festivaline yoğun ilgi gösterildi #3

    ABD de kabak festivaline yoğun ilgi gösterildi #4


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