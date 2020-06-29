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    ABD'de kafası plastik kaba sıkışan ayının kurtarılma anı

    Zor durumdaki ayının imdadına balık avcıları koştu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 14:54
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    ABD'de kafası plastik kaba sıkışan ayının kurtarılma anı #1

    ABD'de ayı kurtarma operasyonu görüntüleri kayda geçti.

    Wisconsin eyaletinde balık avına çıkan üç kişi, suda kafası plastik kaba sıkışmış bir ayı farketti.

    AYI KURTARMA OPERASYONU

    Ayıyı kurtarmak isteyenlerin birkaç denemesi başarısız oldu. Daha sonra yeniden ayıya yaklaşan balık avcıları, bu kez çaresiz hayvanı özgürlüğüne kavuşturmayı başardı.

    Kurtarma operasyonu, teknedeki başka bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Kafası plastik bir kaba sıkışan ayının kurtarıldığı anlar VİDEO

    ABD'de kafası plastik kaba sıkışan ayının kurtarılma anı #2

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