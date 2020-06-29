ABD'de kafası plastik kaba sıkışan ayının kurtarılma anı

Zor durumdaki ayının imdadına balık avcıları koştu.

ABD'de ayı kurtarma operasyonu görüntüleri kayda geçti.

Wisconsin eyaletinde balık avına çıkan üç kişi, suda kafası plastik kaba sıkışmış bir ayı farketti.

AYI KURTARMA OPERASYONU

Ayıyı kurtarmak isteyenlerin birkaç denemesi başarısız oldu. Daha sonra yeniden ayıya yaklaşan balık avcıları, bu kez çaresiz hayvanı özgürlüğüne kavuşturmayı başardı.

Kurtarma operasyonu, teknedeki başka bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kafası plastik bir kaba sıkışan ayının kurtarıldığı anlar VİDEO