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    ABD'de kafasını ağaca sıkıştıran dana kurtarıldı

    Kurtarılmayı bekleyen ineğin imdadına yetişenler, çaresiz hayvanı özgürlüğüne kavuşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 09:52
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    ABD'de kafasını ağaca sıkıştıran dana kurtarıldı

    ABD'nin Georgia eyaletinde talihsiz inek, kafasını iki ağacın arasına sıkıştırdı.

    Ormanlık alanda otlayan ineklerden biri, iki kişi tarafından kafası ağaca sıkışmış halde bulundu.

    İNEK KURTARMA OPERASYONU

    Diego Guitierrez, ineğin içinde bulunduğu durumu görüntülerken, diğeri de ineği ağaçların arasından kurtarmaya çalıştı.

    İlk denemeler sonuç vermese de ineği kurtarma konusunda ısrar eden kişi, sonraki denemesinde çaresiz hayvanı kurtarmayı başardı.

    ABD'de kafasını ağaca sıkıştıran dana kurtarıldı ViDEO

    ABD de kafasını ağaca sıkıştıran dana kurtarıldı #1

    ABD de kafasını ağaca sıkıştıran dana kurtarıldı #2

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