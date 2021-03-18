Kurtarılmayı bekleyen ineğin imdadına yetişenler, çaresiz hayvanı özgürlüğüne kavuşturdu.

ABD'nin Georgia eyaletinde talihsiz inek, kafasını iki ağacın arasına sıkıştırdı.

Ormanlık alanda otlayan ineklerden biri, iki kişi tarafından kafası ağaca sıkışmış halde bulundu.

İNEK KURTARMA OPERASYONU

Diego Guitierrez, ineğin içinde bulunduğu durumu görüntülerken, diğeri de ineği ağaçların arasından kurtarmaya çalıştı.

İlk denemeler sonuç vermese de ineği kurtarma konusunda ısrar eden kişi, sonraki denemesinde çaresiz hayvanı kurtarmayı başardı.

ABD'de kafasını ağaca sıkıştıran dana kurtarıldı ViDEO