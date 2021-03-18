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- ABD'de kafasını ağaca sıkıştıran dana kurtarıldı
ABD'de kafasını ağaca sıkıştıran dana kurtarıldı
Kurtarılmayı bekleyen ineğin imdadına yetişenler, çaresiz hayvanı özgürlüğüne kavuşturdu.
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 09:22
- Güncelleme : 18.03.2021 - 09:52
ABD'nin Georgia eyaletinde talihsiz inek, kafasını iki ağacın arasına sıkıştırdı.
Ormanlık alanda otlayan ineklerden biri, iki kişi tarafından kafası ağaca sıkışmış halde bulundu.
İNEK KURTARMA OPERASYONU
Diego Guitierrez, ineğin içinde bulunduğu durumu görüntülerken, diğeri de ineği ağaçların arasından kurtarmaya çalıştı.
İlk denemeler sonuç vermese de ineği kurtarma konusunda ısrar eden kişi, sonraki denemesinde çaresiz hayvanı kurtarmayı başardı.
ABD'de kafasını ağaca sıkıştıran dana kurtarıldı ViDEO