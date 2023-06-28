ABD'de kalbi duran adam, 70 dakika sonra hayata döndü Mills, hayatta kalma şansının yüzde 1'den az olduğu durumda bir mucizeye imza attı.

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ABD, mucizevi bir şekilde yeniden hayata tutunan adamı konuşuyor.

67 yaşındaki David Mills, Kaliforniya'daki evinde kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Mills için 1 saatten fazla uğraş verildi. Atardamarı tıkalı olan Mills'in kalbine stent takıldı.

Torunu kalp masajı yaptı

70 dakika boyunca nabzı atmadığı belirtilen Amerikan vatandaşına bu süre boyunca torunu tarafından kalp masajı yapıldı.

Doktorlar, Mills'in sağlığına kavuşmasında torununun büyük pay sahibi olduğuna dikkati çekti.

Independent'ın haberine göre, Dr. Andrew Fischer, "Kalp masajına hemen başlamak hayati önem taşıyor çünkü beyin kalıcı hasar oluşmadan önce sadece 4 ila 6 dakika oksijensiz kalabiliyor." dedi.

Kalp durmasında kanda oksijen kalıntısı var

Görgü tanıklarının çoğu zaman sağlık görevlilerini beklediğini anımsatan Fischer, şu ifadeleri kullandı:

Kalp durması yaşayan kişilerin kanlarında hâlâ oksijen kalıntısı var. Elle yapılan kalp masajı, yardım gelene kadar bu kanın dolaşımda kalmasını sağlayabilir.

Hayatta kalma şansı yüzde 1'den az

Kalp krizinden 60 dakika sonra hayatta kalma şansının yüzde 1'den az olduğu belirtiliyor.

David Mills, daha güçlü hissettiğini söylerken, "Geleceğe umutla bakıyorum." diye konuştu.