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    ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan adam kamerada

    Kalkmaya hazırlanan bir uçağın kanadına tırmanan ve bir süre sonra kayarak yere düşen şahıs gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.12.2020 - 15:36
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 15:58
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    ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan adam kamerada

    ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan ve Las Vegas şehrine hizmet eden McCarran Uluslararası Havalimanı’nda kimliği belirsiz bir kişi, kalkmaya hazır olan uçağın kanadına çıktı.

    Sonrasında kanadın en uç kısmına tırmanmaya çalışan kişi öncesinde ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı.

    YERE ÇAKILDI

    O sırada yetkililer müdahale için kanada çıkarken söz konusu kişi uçağın kanadından kayarak düştü.

    GÖZALTINA ALINDI

    Bunun üzerine güvenlik güçleri akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen kişiyi gözaltına aldı.

    Yaşanan o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

    ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan adam kamerada ViDEO

    ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan adam kamerada #1

    ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan adam kamerada #2

    ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan adam kamerada #3

    ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan adam kamerada #4

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