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ABD'de kanalizasyon yangınında rögar yangını
High Street bölgesinde 2 rögar yangını ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Rögar patlama anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 02.06.2022 - 17:40
- Güncelleme : 02.06.2022 - 17:55
ABD’nin Boston kentinde polis, High Street bölgesinden 2 rögar yangını ihbarı aldı.
Kent merkezine, itfaiye ve aile müdahale ekipleri sevk edildi.
İHA’nın haberine göre; olay anlarına ilişkin görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.
Görüntülerde, rögardan alevlerin yükseldiği görüldü.
2 bina tahliye edildi
Patlamanın etkisiyle caddedeki bir dükkanın vitrin camı kırıldı. İki bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
ABD'de kanalizasyon yangınında rögar yangını VİDEO
Cadde trafiğe kapatıldı
Olayda yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.
Cadde trafiğe kapatılırken, sürücülerin ve yayaların da bölgeden uzak durmaları istendi.