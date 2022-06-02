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    ABD'de kanalizasyon yangınında rögar yangını

    High Street bölgesinde 2 rögar yangını ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Rögar patlama anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 02.06.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 17:55
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    ABD'de kanalizasyon yangınında rögar yangını

    ABD’nin Boston kentinde polis, High Street bölgesinden 2 rögar yangını ihbarı aldı.

    Kent merkezine, itfaiye ve aile müdahale ekipleri sevk edildi.

    İHA’nın haberine göre; olay anlarına ilişkin görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

    Görüntülerde, rögardan alevlerin yükseldiği görüldü.

    2 bina tahliye edildi

    Patlamanın etkisiyle caddedeki bir dükkanın vitrin camı kırıldı. İki bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

    ABD'de kanalizasyon yangınında rögar yangını VİDEO

    Cadde trafiğe kapatıldı

    Olayda yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

    Cadde trafiğe kapatılırken, sürücülerin ve yayaların da bölgeden uzak durmaları istendi.

    ABD de kanalizasyon yangınında rögar yangını #1

    ABD de kanalizasyon yangınında rögar yangını #2


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