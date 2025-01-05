ABD'de kar alarmı: 5 eyalette olağanüstü hal ilan edildi

AA & Ensonhaber

Amerika, kar fırtınasına hazırlanıyor..

Yoğun kar yağışı, tehlikeli buzlanma, sağanak yağmur ve şiddetli gök gürültülü fırtınaların neden olacağı zorlu kış şartları yaklaşık 62 milyon kişiyi etkisi altına alacak.

Bu kapsamda ülke çapında farklı eyaletlerinin yetkililerinden hava durumuna ilişkin uyarılar yapıldı.

30 EYALET ALARM DURUMUNDA

Fırtına beklentisi nedeniyle 30 eyalette "alarm durumuna" geçilirken, vatandaşlara evde kalmaları tavsiye edildi.

ABD genelinde yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuş ise ertelendi. Bunun yanı sıra bazı tren seferleri de iptal edildi.

5 EYALETTE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilirken, ağır kış şartlarının ülke genelinde 62 milyon kişiyi etkileyeceği öngörülüyor.

SON 10 YILIN EN ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre (NOAA) "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı" bekleniyor.