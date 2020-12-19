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    ABD’de kar altında kalan aracında 10 saat mahsur kaldı

    ABD’de aracıyla, kar küreme aracının kürediği karların altında mahsur kalan Kevin Kresen, 10 saat sonra acil yardım ihbarını alan Bölge Çavuşu Jason Cawley tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 19.12.2020 - 13:45
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    ABD’de kar altında kalan aracında 10 saat mahsur kaldı

    ABD’nin New York eyaletinde bulunan Tioga bölgesinde meydana gelen olayda, Bölge Çavuşu Jason Cawley, yardıma ihtiyacı olan ve yeri tespit edilememiş bir araç sürücüsüne dair ihbar aldı.

    Çavuş Cawley, bölgedeki Owego kasabasından da geçen eyalet yolunu takip etti.

    Bir süre bölgede devriye gezen Cawley, ‘posta kutusu gibi görünen’ bir şey olduğunu fark etti ve kontrol etmeye gitti.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Karları temizleyen Cawley, söz konusu aracı ve acil yardım çağrısı yapan 58 yaşındaki Kevin Kresen’i buldu. Araçtan çıkarılan Kresen, tedavisi için Lourdes Hastanesi’ne kaldırıldı.

    ABD kar

    ARACIN ISITMASI ÇALIŞMADI

    Bölgenin Candor kasabasında yaşayan Kresen’in aracının, kar küreme aracının kürediği karların altında kaldığı belirtildi. Kar altındaki araçta 10 saatten fazla bir süre mahsur kalan Kresen’in, araç ısıtması çalışmadığı için hipotermi olduğu ve donma riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.


    ABD kar

    ABD kar

    ABD kar

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